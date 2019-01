Di:

Sarà operativo tra poco tempo il reddito di cittadinanza da 780 euro al mese, che sarà riconosciuto a due fasce di destinatari: ai pensionati over 67 sarà erogata la pensione minima di cittadinanza, una sorta d’integrazione di tutte le pensioni sotto la soglia di povertà. Completata la riforma dei centri per l’impiego, verrà poi riconosciuto il reddito di cittadinanza a tutti coloro che, in età lavorativa, si trovano sotto la soglia di povertà. I primi assegni saranno riconosciuti a partire dal 27 aprile 2019.

È quanto recentemente annunciato dal nuovo Governo, che ha inserito il reddito di cittadinanza tra gli interventi previsti successivamente all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019, in un apposito decreto in materia di previdenza e assistenza.

https://www.laleggepertutti.it/238893_reddito-di-cittadinanza-2019