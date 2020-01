A Vico del Gargano, paese dell’amore, è tempo di Terrarancia

Piazza Castello, piazza Fuoriporta e corso Umberto ospiteranno il Mercatino di Terrarancia, che vedrà la presenza di numerosi produttori e artigiani. In mostra prodotti a base di arance, oggetti costruiti da mani sapienti, tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, per valorizzare saperi e sapori che caratterizzano la storia, la cultura e l’economia della cittadina annoverata tra i Borghi più Belli d’Italia.

Immersa nel Parco Nazionale del Gargano e porta d’accesso alla Foresta Umbra – le cui faggete secolari sono state riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco – Vico ha un centro storico unico che in occasione di San Valentino si veste a festa. Una festa molto sentita dagli abitanti del borgo e dai numerosi turisti che ogni anno, in occasione di San Valentino, si recano a Vico per promettersi amore eterno nell’ormai famoso “Vicolo del Bacio”. Secondo la leggenda, infatti, chi mangia le arance di Vico del Gargano o ne beve il succo, può coronare il proprio sogno d’amore. E Terrarancia nasce proprio da questa antica leggenda legata a San Valentino, patrono della cittadina garganica da oltre 400 anni (da quando nel 1618 i vichesi lo sostituirono a San Norberto) e protettore non solo degli innamorati ma anche degli agrumi.

«Anche quest’anno abbiamo deciso di dare continuità ad un evento che attira tantissimi visitatori sul Gargano anche in inverno. Il nostro territorio è ricco e va scoperto e vissuto in tutte le stagioni, non solo in estate», afferma il sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino. Dal 14 al 16 febbraio a colorare Vico saranno gli agrumi che, da tradizione, vengono utilizzati per realizzare gli ornamenti della statua di San Valentino e per decorare vicoli, portoni, archi, case e chiese dell’intero centro storico di origine medievale. «Crediamo nella valorizzazione dell’enogastronomia e della cultura di Vico, per questo promuoviamo da tre anni consecutivi “Terrarancia”. Un evento capace di mettere in evidenza tradizioni secolari e sapori autentici che costituiscono i punti di forza della nostra terra», dichiara l’assessore con delega alla promozione del territorio Raffaele Sciscio.

A credere nell’evento anche il consigliere comunale delegato agli eventi e manifestazioni Vincenzo Azzarone che sostiene: «La tradizione della festa patronale, dedicata agli innamorati e agli agricoltori, è un momento importante per tutta la nostra Comunità, anche per rigenerarsi e per trovare gli stimoli per una giusta ripartenza. Molti gli eventi in programma per una tre giorni da vivere appieno nel paese dell’amore che è Vico del Gargano».

