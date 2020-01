Associazioni “Autorità Portuale, soddisfatti delle dimissioni dell’ing Rotice”

Manfredonia, 29 gennaio 2020. “(dal comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,ndr). Le sue dimissioni da un ruolo consultivo nell’Autorità di Sistema Portuale seguono le richieste che abbiamo posto pubblicamente anche nell’incontro avuto con i commissari prefettizi”.

Lo scrivono in una nota le associazioni: Lipu, Verdi Manfredonia, CAONS, Manfredonia Nuova, Movimento Verde, Territorio Zero, Manfredonia in Movimento, Magliette Bianche, Associazione Ecosistema Gargano, Legambiente Manfredonia, Coordinamento Ambiente e salute Manfredonia, Noi Manfredonia ODV, Friday for future Manfredonia, Collettivo inApnea, Italia Nostra, Agiamo, Fare Ambiente.

“Ora chiediamo ai commissari di nominare un tecnico del territorio che si schieri esplicitamente contro il progetto ENERGAS e che garantisca lo sviluppo ecosostenibile del territorio”.