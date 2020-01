Cassazione conferma condanna Appello a carico di 23enne foggiano

Roma/Foggia, 29 gennaio 2020. “È stato infatti più volte ribadito da questa Corte che, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali“.

Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il ricorso presentato dal legale di Marco Guerrieri, nato a Foggia il 28.12.1997, contro una sentenza della Corte di Appello di Bari del gennaio 2019. In particolare, “con sentenza del marzo 2018, il GUP del Tribunale di Foggia, aveva riconosciuto il ricorrente responsabile dei reati a lui ascritti (di rapina aggravata, porto d’arma clandestina, ricettazione, riciclaggio, in relazione a due diversi episodi). Ritenuti gli stessi riuniti nel vincolo della continuazione, operata altresì la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed Euro 5.200 di multa, oltre alle pene accessorie ed al pagamento delle spese processuali”.

In seguito, “la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il Guerrieri dai reati di cui ai capi E) ed F), per non aver commesso il fatto rideterminando così la pena inflitta in quella di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 4.133,3 di multa”. Il legale dell’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando “carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio in quanto la Corte territoriale, pur avendo assolto il ricorrente dai fatti di cui ai capi E) e F), ha rideterminato la pena confermando quella inflitta dal giudice di primo grado in termini più severi rispetto a quella inflitta al coimputato Rocco Moretti che, in secondo grado, è stato condannato, per i medesimi fatti ascritti al ricorrente, a Penale quella di anni 3 di reclusione”. L’avvocato di Guerrieri ha dunque rilevato “il difetto di motivazione in ordine a siffatta discrasia tenuto conto dei ruoli assunti dal ricorrente nella vicenda esaminata e della negativa personalità del concorrente”.