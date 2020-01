Conca “Sanità in Puglia vale 84% bilancio regionale, 7.3 miliardi annui”

. “La sanità in Puglia vale l’84% del bilancio regionale, all’incirca 7,3 miliardi di euro annui che fanno 36 miliardi in un’intera legislatura.“.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale del M5S Mario Conca.

“Questa mattina sono stato per l’ennesima volta nell’unico ospedale di terzo livello della Asl Bari, lo Jaia di Conversano, a raccogliere il disagio di personale qualificato che si sente abbandonato. Gente che vorrebbe lavorare di più ma non viene messa nelle condizioni. Strutture sotto utilizzate che potrebbero rispondere al fabbisogno di salute e contribuire a smaltire le lunghe liste d’attesa, se solo potessero lavorare più di sei ore al giorno e non rimanere completamente chiuse nei weekend”. “Mancano specialisti, infermieri, oss e apparecchiature. Professionisti che fanno numeri importanti ma che nessuno legge e rimangono confinati su edotto. Non meritano neanche una pacca sulla spalla, le direzioni strategiche sono sempre in altre faccende affaccendate. Medici che hanno da suggerire cose importanti per una migliore presa in carico e una razionalizzazione della spesa, come ad esempio quella di scindere la chirurgia vascolare dalla flebolgia che un tempo era una specialità…corsi e ricorsi storici!”.