Crack Don Uva, condanne per Azzolini, Adrijana Vasiljevic e Angelo Belsito

Con recente provvedimento, ilha emesso 11nell’ambito del procedimento penale correlato al, dunque l’Ente religioso denominato Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza opera Don Uva onlus. Lo riporta “ Il Mattino di Foggia “. Come risaputo, l’Ente ha avuto una lunga fase di amministrazione straordinaria a causa di ingenti criticità di bilancio.

Come riportato da Il Mattino, “Tra i condannati l’ex senatore Azzolini e anche Adrijana Vasiljevic, originaria di Belgrado e dipendente dell’ente a Foggia (2 anni e 4 mesi), l’amministratore di fatto Angelo Belsito (1 anno, pena sospesa) e il direttore amministrativo della sede di Foggia, Lorenzo Lombardi (8 mesi, pena sospesa). Assolto Arturo Nicola Pansini, revisore contabile”.

L’indagine del 2015. I 10 arresti

Come anticipato da StatoQuotidiano nel giugno 2015, i mlitari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Bari (Nucleo pt Bari) eseguirono al tempo 10 arresti, tre in carcere e 7 domiciliari, emessi dal GIP del Tribunale di Trani (BT) su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e altri reati. Le indagini si inquadrarono nell’ambito del crack da circa 500 milioni di euro subìto dalla Congregazione Ancelle Divina Provvidenza con sedi in Bisceglie Foggia e Potenza. L’indagine, durata tre anni, si articolò in numerosissime acquisizioni documentali, perquisizioni locali, accertamenti bancari, escussione di soggetti informati sui fatti, migliaia di intercettazioni telefoniche (tutte preziose nella ricostruzione dei fatti e delle responsabilità penali).

Inquirenti “Congregazione negli ultimi decenni divenuta facile e ghiotta preda di poteri forti e di trame politiche”

“Negli ultimi decenni si è assistito ad un lento ed incessante processo di secolarizzazione della Congregazione, divenuta facile e ghiotta preda di poteri forti e di trame politiche; nel corso di questo processo involutivo le stesse Ancelle (o per lo meno, alcune di esse) sembrano aver completamente rinnegato i canoni fondativi della loro missione, rendendosi complici, quando non addirittura protagoniste di primo piano, dei gravi misfatti compiuti all’interno dell’Ente”. Così nelle comunicazioni degli inquirenti, relativamente alle indagini terminate nel giugno 2015 con l’emissione della misura cautelare. Misura cautelare che interessò al tempo “alcune religiose, massime responsabili della Congregazione delle Ancelle, un ex Direttore Generale, Amministratori di fatto, consulenti e dipendenti dell’Ente stesso”. Furono indagati “anche altri professionisti, ex amministratori della CDP e personalità politiche della zona, tutti coinvolti in vari episodi di dissipazione e distrazione di risorse dell’Ente”.

La Procura della Repubblica di Trani, destinataria di numerosi esposti in merito alla scandalosa gestione dell’Ente, nell’aprile 2012 aveva chiesto il fallimento dell’Ente Religioso e da quel momento la lunga e complessa indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bari della Guardia di Finanza, ha messo in luce l’innumerevole serie di reati che hanno portato al surrichiamato clamoroso crack da oltre 500 milioni di euro, di cui oltre 350 sono rappresentati da debiti nei confronti dello Stato.

L’approfondita analisi della gestione dell’Ente prima del commissariamento ha consentito di comprendere le cause del default: a) Una gestione totalmente svincolata dai criteri di una corretta amministrazione aziendale, in cui per decenni è mancata persino una contabilità ed organi che controllassero la rispondenza ad economicità delle operazioni gestionali;

b) Una inesauribile serie di appropriazioni, sperperi, dissipazioni, forniture fuori mercato con contratti a tutto favore dei terzi ed ad tutto danno dell’Ente;

c) Assunzioni clientelari in momenti di crisi, allorché contemporaneamente si procedeva a consistenti riduzioni di personale per poter accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme vigenti;

d) Assunzioni di personale inutile oppure destinato a mansioni del tutto svincolate dalle professionalità richieste.

“Il caso più clamoroso di sottrazione di patrimonio aziendali fu rappresentato dagli oltre 30 milioni di euro e da un immobile destinato a clinica privata in Guidonia fittiziamente intestati ad altri Enti Ecclesiastici paralleli gestiti dalle suore della Congregazione, nel tentativo di sottrarli ai creditori e quindi anche allo Stato”. Come già detto, nel corso delle indagini furono scoperti e sequestrati oltre 30 milioni di euro, formalmente intestati a vari enti “paralleli”, creati allo scopo di distogliere dalla massa debitoria ingenti quantità di denaro. Giudice per le Indagini Preliminari del tempo fu la dottoressa Rosella Volpe, che riconobbe “la totale fondatezza dell’ipotesi accusatoria avanzata dal Pm in ordine all’esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei tanti reati accertati dagli investigatori”. Al tempo furono scoperti altri tre Enti paralleli, “tutti con le casse colme di denaro distolto dalla Congregazione: “Istituto Don Pasquale Uva – Casa Divina Provvidenza Onlus”, “Istituto Don Uva” e “Postulatore Beatificazione Don Uva presso Congregazione Ancelle Divina Provvidenza”, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro che hanno formato oggetto di sequestro.

Singolare il caso del conto “Postulatore Beatificazione Don Uva” – come comunicato nel 2015 dagli inquirenti – a proposito del quale si è scoperto come lo stesso fosse un conto gestito, in modo subdolo, dalle “Ancelle”, non già per le spese necessarie alla pratica di beatificazione di Don Pasquale ( oggi riconosciuto Venerabile dalla Chiesa) – per il quale esisteva già un Postulatore ufficiale nominato dal Vaticano con un proprio conto acceso presso lo I.O.R. – ma un vero e proprio conto segreto che veniva alimentato da versamenti di denaro proveniente da donazioni di fedeli e dal pagamento delle copie delle cartelle cliniche di pazienti della CDP!,