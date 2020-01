Crollo Eremo Mulino Abbazia Pulsano, d’Arienzo si rivolgerà a Soprintendenza

“È molto triste e disarmante, infatti, constatare che gli Eremi (di proprietà privata) seppur riconosciuti da sempre non siano mai stati oggetto di puntuale provvedimento e quindi oggetto di formale vincolo, strumento fondamentale di tutela, salvaguardia e valorizzazione.” – ha aggiunto il primo cittadino – “Come è triste e disarmante che non si sia affrontata mai di petto la questione. Come tante altre cose, quindi, toccherà a noi occuparcene. E saremo felici di farlo”.



A circa 10 km da Monte Sant’Angelo, infatti, nei pressi dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, sorgono 24 Eremi incastonati nella roccia. Un patrimonio di immenso valore culturale e paesaggistico. Maggiori info http://www.abbaziadipulsano.org/abbazia-notizie-storiche/eremi/

Qualche giorno fa è crollato un pezzo dell’entrata dell’Eremo del Mulino nei pressi dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, a Monte Sant’Angelo., questa mattina, così ha commentato sui canali social: “Mi sono subito messo in contatto con Andrea Stuppiello, la guida che ha fatto la segnalazione via social, che ringrazio, e gli uffici comunali competenti sono già al lavoro per predisporre gli atti e la relazione sullo stato degli Eremi da inviare subito alla Soprintendenza. Chiederemo, infatti, che siano attuate le procedure di cui alla parte terza del Codice dei Beni culturali (titolo I, capo II), ovvero sia emessa la dichiarazione di notevole interesse pubblico e quindi vincolati in quanto Bene culturale di rilevanza storica/artistica/paesaggistica”.