Foggia. Gravidanza a termine ed emergenze in sala parto

Foggia.per l’intera giornatapressosi terrà il convegno “”, organizzato dal Policlinico Riuniti di Foggia, dall’Università degli Studi di Foggia e dall’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI).

Presidenti del Corso il Prof. Luigi Nappi, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, e il Prof. Ettore Cicinelli, Direttore della 1° Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico di Bari. Direttori Scientifici la Dott.ssa Sabina Di Biase, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia e la Prof.ssa Antonella Vimercati, Prof. Associato della 1° Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico di Bari.

L’area materno-infantile rappresenta una priorità di salute pubblica. Il processo del travaglio e del parto, nella maggior parte dei casi fisiologico, in certe situazioni può deviare e diventare patologico. Benché la mortalità e la morbosità materna correlate al travaglio/parto siano fenomeni sempre più rari nei Paesi socialmente avanzati, si stima che circa la metà delle morti materne rilevate potrebbe essere evitata grazie a migliori standard assistenziali. “E’ di importanza fondamentale riconoscere precocemente la patologia e prevenire la complicanza nella gestione dell’emergenza in sala parto – dichiara il Prof. Luigi Nappi. La gestione delle emergenze è principalmente responsabilità dei Ginecologi-ostetrici, ma risulta essere essenziale anche l’integrazione di altre figure professionali quali le Ostetriche, gli Anestesisti- Rianimatori ed Esperti di Terapia Intensiva Ostetrica, i Neonatologi.”

Il corso si rivolge quindi a coloro che quotidianamente si interfacciano con la gravidanza fisiologica e la patologia ostetrica e contempla la gestione clinica delle Emergenze Ostetriche, cercando di coniugare il rigore scientifico con la interdisciplinarietà. “La formazione di tutto il personale sanitario potenzialmente coinvolto nella gestione della donna assistita in emergenza ostetrica in tutti i punti nascita rappresenta un elemento chiave per la qualità dell’assistenza e può contribuire in modo significativo a mantenere nel tempo adeguate competenze professionali” ha concluso il Dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia.