Foggia, lotta ai furti d’auto: Polizia rinviene 7 veicoli

. Nell’ambito dei servizi rivolti al contrasto del fenomeno dei furti, gli Agenti dello Ufficio Volanti hanno rinvenuto sette autoveicoli rubati. Una Fiat Punto abbandonata in Via Sbano, una Lancia Ypsilon rinvenuta in viale Candelaro; un’ Alfa Romeo Giulietta rinvenuta in Viale Colombo; ancora un’Alfa Romeo Giulietta trovata in Via Macchiavelli; una Fiat 500 recuperata in viale Colombo; una Volkswagen UP rinvenuta in Via Caggianelli; una Opel Mokka ritrovata in Via Napoli.

Tutte le autovetture sono state restituite ai rispettivi proprietari.