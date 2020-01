Gazzelle arriva a Bari con il suo Post Punk Tour

Bari

aldi Bari farà tappa Gazzelle, apprezzato cantautore della nuova scena musicale italiana, con il suo “Post Pank Tour”, concerto itinerante con il quale sta promuovendo in tutta Italia, registrando già sold out, l’album omonimo, pubblicato nel 2019.

Flavio Pardini, vero nome dell’artista, è nato a Roma ventisette anni fa’ e si è avvicinato all’età di sei anni alla chitarra grazie all’attività del padre, musicista, che aveva in casa numerosi strumenti. Da subito ha iniziato a scrivere canzoni, partecipando anche allo “Zecchino d’oro”. Ha scelto come nome d’arte Gazzelle un po’ a caso, senza sceglierlo realmente per il significato, ma piuttosto per il suono della parola e anche per le famose scarpe, di cui è patito. La sua attività, insieme a quella di altri artisti capitolini, hanno fatto sì che la scena del cantautorato romano in quest’ultimo decennio fosse particolarmente florida. Con “Superbattito”, il suo disco d’esordio, edito dall’etichetta discografica Maciste Dischi, Gazzelle ha già attirato l’attenzione di una fetta molto ampia di pubblico, portandolo al centro di una sfera indie italiana. Il primo tour, terminato a dicembre 2018 con tre date a Roma e Milano prodotte da Vivo Concerti, ha visto andare sold out oltre 90 live. Durante il concerto a Bari, organizzato da M&P Company e da Vivo Concerti, i cui biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne, saranno proposti dal vivo sia i brani più apprezzati della discografia di Gazzelle che tutti quelli del suo ultimo album. “Post Punk” è il suo terzo lavoro discografico, che segue appunto l’album “Punk”. Per coronare un anno di grandi successi, il 2018, ha continuato il lavoro iniziato, riprendendo i brani del precedente e aggiungendo quattro nuovi inediti nel Post, anticipati dal singolo “Settembre”. Composto di tredici brani, questo terzo lavoro in studio ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Tra questi “Sopra” e “Polynesia” sono stati rispettivamente certificati disco di platino e d’oro da FIMI – GfK.

PalaFlorio – Viale Archimede – Bari – Infoline: 3297761511 – Inizio concerto: 21:00