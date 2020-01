Manfredonia, interdittiva antimafia a Divine Whims srls. Comune revoca Scia

Come già pubblicato da StatoQuotidiano, e come reso noto dalla Prefettura di Foggia in una comunicazione ufficiale, “Nel quadro dell’azione di contrasto alla mafia foggiana, sono state emesse dal Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, dieci interdittive antimafia che hanno investito società ed imprese operanti in diversi settori imprenditoriali e commerciali“.

I destinatari dei provvedimenti amministrativi sono stati:

1. G.L. ITTICOLTURA, Società Cooperativa di Manfredonia, operante nel settore ittico;

2. MARITTICA S.R.L., anch’essa impresa operante nello stesso settore, sempre con sede a Manfredonia;

3. DIVINE WHIMS S.R.L.S., attività commerciale – Manfredonia; (“settore alimentari”)

4. “CINFLO SRL“, attività commerciale – Manfredonia; (“Gestione di parcheggi e autorimesse”);

5. BRIGIDA MATTEO — Distributore di carburante con annesso bar, commercio al dettaglio di carburanti — Manfredonia.