Manfredonia, “Siamo tutti con il signor Peppino”: manifestazione cittadini

, 29 gennaio 2020. “Siamo tutti con il signor Peppino“:nel pomeriggio a Manfredonia, dalle ore 18, in sostegno di un anziano del centro vittima di episodi di bullismo. Come già pubblicato da, il sig. Peppino “vorrebbe solo che i suoi giorni trascorressero nella calma e nella routine. Ma purtroppo si vede accerchiato ogni giorno da una banda di ragazzi (alcuni anche maggiorenni) che non hanno altro divertimento se non quello di giocare con la vita di un pover’uomo“.

La lettera inviata a StatoQuotidiano

“L’anziano Peppino non trova rifugio nemmeno in casa sua, un pianterreno, perché i vandali arrivano fin lì aggredendolo con ingiurie verbali e accanendosi contro la sua porta, lasciando poi i residui dei loro atti vandalici a giacere sui marciapiedi. E’ quello che accade a Manfredonia, in Via Carlo Frattarolo, quartiere Monticchio. Poche le voci che si levano contro i vandali e che non ottengono riscontro, oltre che gli appelli alle Forze dell’ordine che hanno avviato delle indagini per accertarsi dei fatti”.

“Ci chiediamo se sia giusto attendere che accada una tragedia analoga a un altro comune pugliese, Manduria, dove Antonio Stano, 66 anni, bullizzato ripetutamente da una baby gang, ha perso infine la vita in seguito all’ennesima aggressione. Famiglie assenti, vicini sordi alle urla del vecchietto, giovani che hanno perso rispetto per i più deboli e gli anziani… Per Peppino, orgoglioso di aver messo piede nel 2020, si sta profilando la stessa fine di Antonio?”, avevano detto i cittadini a StatoQuotidiano.it.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 18, nei pressi di una villetta in via Carlo Frattarolo.