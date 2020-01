Monte. “Crollato un muro della palestra al Galluccio”. Fusilli “Assurdo”

, 29 gennaio 2020. Crollato un muro della palestra al Galluccio. Il commento del Vicesindaco/Assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica, Michele Fusilli : “L’indignazione non basta rispetto ad un episodio del genere. I responsabili tecnici e l’impresa sono stati convocati immediatamente, già questa mattina ci sarà la ripresa dei lavori per mettere in sicurezza l’area e per evitare ulteriori danni. Nello stesso tempo mi auguro vengano accertate con celerità le responsabilità. Tornare indietro non si può, pertanto é necessario avere fermezza e pretendere di ricevere una palestra che abbia gli standard di sicurezza necessari”.