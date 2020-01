Nuovo singolo per il foggiano “Dasko El Ninò”

L’unione dei due foggiani ha dato inizio alla nuova era del RAP in capitanata, presentando innovazioni ed evoluzioni nel sound che fino ad ora mancavano nel nostro territorio. “Bell’ Uajòn'” è l’ultimo singolo rilasciato su Youtube e tutte le piattaforme di streaming. Il brano racconta il risentimento di una realtà che con difficoltà cerca di rispondere alle esigenze dei giovani, ma che rende essi fieri di esser cresciuti qui, avendo loro saldato le ossa.

Il 28 Gennaio 2020 è il giorno del debutto del video ufficiale del nuovo singolo del rapper foggiano Dasko El Ninò (Dante Scopece) classe ’97, esso prende vita dalla collaborazione con l’ormai noto produttore RUX (Andrea Ruscitti) classe 89, anch’esso foggiano.

Da qui, il ritornello “si nú bell’ wajòn, se sj cresciùt’ n’dò riòn”, portando alla luce del palcoscenico italiano anche il nostro dialetto e la nostra cultura. Il video, girato interamente a Foggia, rafforza l’ideologia di una identità fiera che trova sempre la forza di farsi spazio anche in contesto difficile e che, attraverso la musica e le parole vuole affermare l’orgoglio delle proprie radici. Le riprese ed il montaggio di Andrea Sponsillo, classe ’98, noto video maker foggiano, valorizzano maggiormente alcune delle bellezze caratteristiche della nostra città. Il loro ultimo singolo ha raggiunto 100.000 visualizzazioni in 1 settimana. Una realtà tutta Made in FOGGIA che merita sicuramente attenzioni.