Ospedale Manfredonia, avviso per incarico Direttore Psichiatria: arriva la Commissione

Storia di un (lungo) avviso

Foggia/Manfredonia, 29 gennaio 2020. ““: ad oltredall’indizione del suddetto avviso, con recente atto dell’Asl Foggia è stata costituita la commissione preposta all’espletamento delle attività di valutazione per il conferimento dell’incarico.

Si ricorda come, dopo l’indizione del citato avviso pubblico, con deliberazione DG n.237 dell’11 /3/2016 il bando è stato rettificato con la riapertura termini per la presentazione delle domande. In seguito il bando è stato pubblicato sul BURP. Nell’ottobre 201 6 , termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto, sono pervenute 13 istanze. Con deliberazione DG n. 212 del febbraio 2018 sono stati individuati 3 componenti titolari e 6 componenti supplenti, a seguito di sorteggio aziendale effettuato in data 5/9/2017, nonché 1 segretario effettivo e 1 segretario supplente, per la Commissione dell’Avviso Pubblico in oggetto.

Ora, con atto di recente pubblicazione, l’Asl Foggia comunica che la Commissione preposta all’espletamento delle attività di valutazione dell’Avviso Pubblico per conferimento incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa di Psichiatria (SPDC) del P.O. di Manfredonia, è così costituita:

Dr. Antonio Nigri – Direttore Sanitario ASL – FG.

Componenti Dr. Pasquale Campajola – Direttore S.C. Psichiatria – ASST della Valle Olona

Dr. Gianluigi Nobili – Direttore S.C. Psichiatria – ASST Garda

Dr. Roberto Merli – Direttore S.C. Psichiatria – ASL Biella

Segretario effettivo Dott.ssa Montuori Stefania – Collaboratore Amministrativo – U.O. Concorsi e Assunzioni Segretario supplente

Sig.ra Falcone Arcangela – Collaboratore Amministrativo – U.O. Concorsi e Assunzioni