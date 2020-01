Ravenna, denunciato 20enne foggiano per guida in stato di ebrezza

, 29 gennaio 2020. La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà N.P., 20enne foggiano residente a Ravenna, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Domenica notte una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura, in viale Allende, ha proceduto al controllo del conducente di una Volkswagen Golf che procedeva con andatura incerta.

Il conducente e proprietario dell’auto, identificato per il 20enne N.P., che presentava la tipica sintomatologia dovuta all’assunzione di alcool è stato sottoposto ad accertamento, mediante etilometro, per l’individuazione del tasso di alcool presente nel sangue.

N.P. è risultato positivo ad entrambe le prove, effettuate con quindici minuti di intervallo, che hanno restituito un risultato pari ad un tasso di 1,26 g/litro e di 1,17 g/litro.

N.P. è stato quindi condotto in Questura dove è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di guida in stato di ebrezza superiore a 0,8 g/litro e non superiore a 1,5 g/litro.

