San Giovanni Rotondo, arriva nuovo robot per riabilitazione arto superiore

Al centro Padre Pio di San Giovanni Rotondo arriva un nuovo robot per la riabilitazione dell’arto superiore che può essere applicato in caso di disordini neurologici e muscoloscheletrici. Può essere utilizzato con paziente seduto o in piedi e ha diverse modalità d’utilizzo: modalità passiva, attiva, assistita e resistiva.

E’ provvisto di un sistema di reportistica utile per raccogliere dati oggettivi durante il percorso riabilitativo tenendo monitorati i progressi del paziente. Il dispositivo M2 sarà disponibile per il trattamento di pazienti con esiti di stroke, lesione midollare, sclerosi multipla, parkinson e gravi cerebrolesioni acquisite.

Fonte Dire.it