San Giovanni Rotondo, Konica Minolta: l’intelligenza artificiale negli ospedali

“L’idea della partnership tra il nostro centro di Ricerca e Sviluppo e Next2U, in Puglia, dove siamo stati in grado di dimostrare che i robot umanoidi su cui stiamo lavorando sono effettivamente in grado di aiutare la gestione quotidiana della struttura ospedaliera, segnalando ad esempio situazioni di pericolo come un paziente caduto a terra”.

Ad affermarlo è Filippo Silva , Strategy and Technology Manager di Konica Minolta Laboratory Europe, a capo dell’unico dipartimento di ricerca e sviluppo italiano di Konica Minolta, che dal 2018 è attivo a Roma e in costante crescita (attualmente sono 55 le persone impiegate, che aumenteranno considerevolmente nel corso del 2020) sul sito toptrade.it. (FONTE)

Nel giro di cinque anni sarà possibile vedere circolare nei nostri ospedali e nelle nostre industrie robot capaci di monitorare i flussi di lavoro e le condizioni di stress degli operatori per una maggiore sicurezza e una maggiore efficienza.