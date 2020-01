San Severo. Barone “Conoscere monitoraggi Arpa dopo l’incendio 23 mezzi dei rifiuti”

Foggia. La consigliera del M5S Rosa Barone ha presentato una richiesta di accesso agli atti per sapere se siano state condotte da Arpa verifiche nella zona industriale di San Severo e per conoscerne i dati in seguito all’incendio che nella notte tra il 25 e il 26 gennaio ha distrutto 23 mezzi della ditta Buttol srl che si occupa del servizio di igiene urbana, parcheggiati in un capannone che si trova in Via Foggia, alla periferia della città.

“Subito dopo l’incendio – dichiara Barone – il sindaco Miglio aveva dichiarato che erano stati effettuati controlli a campione per la qualità dell’aria e che i picchi di diossina non sarebbero stati preoccupanti, dal momento che il vento spingeva i fumi fuori dal centro abitato. Ora, viste anche le numerose sollecitazioni dei nostri attivisti, voglio sapere se quei controlli siano stati fatti e se sia stata verificata la presenza di eventuali agenti inquinanti fuori norma, sia nell’aria, che sui terreni agricoli circostanti il plesso industriale. La popolazione ha il diritto di conoscere quei dati, dopo la nube nera che ha creato apprensione in tutta la città”.