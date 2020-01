“Sono il Carnevale, e Manfredonia è… il mio Michelangelo” (VIDEO)

Ne vale la pena?

Vi presento un monologo molto particolare…"Il dissesto finanziario, il malaffare, la disoccupazione, il commissariamento, l’immondizia…Alla fine, ne vale la pena? C’è altro a cui pensare. Quest’anno, si poteva non fare.Sì, alcuni si vergognano di me. Ho la testa fresca, io. Eppure ho una certa età. Ho conosciuto Iside d’Egitto, Dioniso greco, Bacco e Saturno della Roma imperiale. Viaggio leggero ma sono uno tosto. Infastidisco il potere, lo sbeffeggio. Sopprimo il rango, mi spiego meglio, a qualcuno do l’illusione di essere altro.Ma tu lo sai con chi stai parlando?Sono i colori che preferivi da piccolo, sono il soldatino invincibile, sono la principessina ma non solo di papà.Sono la follia, la babele, necessarie.Sono il Carnevale, e Manfredonia è… il mio Michelangelo."

Pubblicato da Aristofoto su Martedì 28 gennaio 2020