Vertenza ex Satinato srl, Giandiego Gatta “Bisognava e bisogna riassumere tutti i lavoratori”

La protesta dei lavoratori, l’appello a StatoQuotidiano

, 29 gennaio 2020. “Bisognava e bisogna salvare tutti i lavoratori, nessuno escluso”. E’ quanto dice a StatoQuotidiano il Vice presidente del Consiglio regionale pugliese, consigliere regionale di Forza Italia, avvocato, relativamente alla vertenza degli ex dipendenti della Sangalli Vetro Satinato s.r.l.una delle 3 aziende del(le altre 2: lae la Sangalli Vetro Magnetronico , interessate da fallimento e già esercitanti a Monte Sant’Angelo (FG), nella zona ASI – ex Enichem, “per la produzione di lastre di vetro float chiaro ed extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro satinato e di vetro coatizzato per il risparmio energetico ed il controllo solare”.

Come risaputo, dopo una lunga vertenza, le 3 aziende sono state rilevate, dopo aste, dalla società SISECAM Flat Glass South Italy, che ha acquisito impianti e proprietà dal 18 Giugno 2018. “All’inaugurazione della nuova proprietà Sisecam il nostro presidente Emiliano, e il premier Giuseppe Conte – secondo il racconto dei lavoratori –, ci avevano promesso che per fine anno, dunque entro dicembre 2019, saremmo stati chiamati. Ma ad oggi ancora nulla. Per favore, non ci dimenticate, siamo padri di famiglia”. “Sono stati tutti reintegrati, coloro che naturalmente hanno aderito alla proposta della società turca, tranne gli ex operai del reparto Sangalli vetro satinato srl”. “Essendo noi in un reparto dove avevamo uffici, manutenzione, e spedizione a carico di Sangalli vetro spa, siamo stati ingiustamente licenziati perché non potevamo lavorare più essendo tutti gli altri reparti in sciopero”. “Ora dopo cinque anni di battaglie siamo riusciti a fare acquistare l’azienda ai Turchi della Sisecam. Sono un anno che ci avevano promesso di richiamare anche noi, ultimi 8 operai dell’ex gruppo, ma ad oggi ancora nessuna notizia sul nostro futuro”, avevano detto i lavoratori a StatoQuotidiano.it.

Giandiego Gatta “Estendere garanzia e tutela assunzionale anche a questi padri di famiglia”

“Da un punto di vista etico, ancor prima che giuridico – precisa a StatoQuotidiano l’Avvocato Giandiego Gatta – non è sicuramente corretto lasciare senza contratto gli ex dipendenti della Sangalli Vetro Satinato srl. Al tempo della vertenza collettiva, bisognava salvare tutti i lavoratori che si trovavano sulla nave che stava affondando, tutti, compresi gli otto ex dipendenti della Satinato srl. Ricordo nuovamente – continua Gatta – che si tratta di unità lavorative che hanno acquisito esperienza, know how, che hanno profuso energia e impegno per le produzioni dello stabilimento, sia pure alle dipendenze di altra ragione sociale”. Da qui, conclude Giandiego Gatta, “ritengo che anche a queste unità si debba estendere una garanzia e una tutela assunzionale, esattamente come garantito, giustamente e lodevolmente, agli altri ex dipendenti della Sangalli Vetro Spa e Sangalli Vetro Magnetronico srl”. “Probabilmente all’epoca si è sottovalutata la posizione di questi lavoratori, pensando, qualcuno, che il loro assorbimento, con la nuova proprietà, avvenisse in automatico. Ma trattandosi, come ovvio, di aziende distinte, la Sisecam potrebbe evidenziare l’assenza di vincoli contrattuali e comunque di accordi in tal senso. Ritengo sia profondamente ingiusto che dei padri di famiglia restino senza lavoro, a differenza di tanti altri loro colleghi della cui rioccupazione lavorativa mi sono vivamente compiaciuto. Tra l’altro, trattasi di poche unità lavorative, credo che la Sisecam debba seriamente considerare l’utilità del loro assorbimento nelle proprie maestranze”, conclude Gatta.

FOCUS VERTENZA

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it