Vieste, la confessione al processo: “Così cercai di uccidere Raduano”

Giovanni Iannoli confessa di aver tentato di uccidere; “scagiona” il cugino; so­stiene d’aver agito insieme al compaesanopoi morto ammazzato; e afferma che voleva eliminare Raduano non per la guerra tra clan finalizzata al controllo dell’affare droga, ma per una vendetta per­sonale dopo essere stato pestato tempo prima dalla vittima designata dell’agguato fallito la sera del 21 marzo del 2018.

LETTERA DAL CARCERE Le dichiarazioni spontanee e una lettera scritta di carcere da Giovanni Iannoli hanno contrassegnato l’udienza del processo abbreviato “Scacco al re” in corso davanti al gup di Bari e che vede imputati i cugini Giovanni e Claudio Iannoli, viestani rispettivamente di 33 e 43 anni.

