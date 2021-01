A Roseto è “Glamping”: nella natura con una tenda, come una stanza d’albergo

Siete pronti per una vacanza nella natura alloggiando in una tenda allestita al pari di una stanza d’albergo?! Pronta con molta probabilità già da Maggio 2021, ma operativa dalla prossima estate, questa è la GLAMPING che realizzerà il Comune di Roseto Valfortore che sorgerà il “Località Mulini” tra la Piscina “I Mulini” e la La Locanda del Mugnaio, in gestione ai ragazzi di ARIA – Cooperativa di Comunità Roseto Valfortore