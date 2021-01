ANAS: riapertura parziale gallerie “dei laghi di Lesina e Varano”

Bari, 29 gennaio 2021 – Da lunedì 1° febbraio, riapre parzialmente al transito la strada statale 693 “Di Lesina e Varano” rimasta chiusa per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione all’interno delle gallerie “Monte Nicola e Pizzinicchia I e II” rispettivamente tra i comuni di Ischitella (km 56,600) e Vico del Gargano (Km 60,400) in provincia di Foggia. Le attività che sono state programmate riguardano il ripristino funzionale e l’adeguamento degli impianti con l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione con tecnologia LED e sistemi di regolazione del flusso luminoso delle lampade. I lavori in atto consentiranno di migliorare gli standard di sicurezza e percorribilità della galleria, oltre che di garantire un notevole risparmio nei costi dell’energia.