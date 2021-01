Assalti esplosivi ai bancomat: arrestati 7 foggiani

Ravenna, 29 gennaio 2021 -(ilrestodelcarlino) Otto arresti di altrettante persone tra i 30 e i 49 anni sono stati eseguiti mercoledì scorso dai carabinieri del nucleo Investigativo di Ravenna in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per assalti a sportelli bancomat avvenuti tra gennaio e settembre 2020 ai danni di istituti delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con la tecnica della cosiddetta ‘marmotta esplosiva’ per bottino totale di circa 100 mila euro.

Il provvedimento, emesso dal Gip Corrado Schiaretti su richiesta del Pm Stefano Stargiotti, ha riguardato una donna di origine campana ma residente a Rimini e sette uomini di Foggia di cui uno residente a Carpi (Modena).

L’indagine aveva subìto un’accelerazione il 4 luglio scorso quando alcuni malviventi avevano fatto esplodere uno sportello bancomat di San Pietro in Vincoli: nella circostanza i militari erano riusciti a individuare il veicolo usato.(ilrestodelcarlino)