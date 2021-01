D’Aloisio saluta emozionato: “Mi tremano le mani, grazie Zapponeta”

Tanti gli interventi strutturali, dai plessi scolastici (scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado con la realizzazione del teatro comunale), alla Biblioteca di comunità, agli interventi di Rigenerazione Urbana (piazza Aldo Moro, passerella retrodunale, case popolari e casa delle associazioni, l’auditorium all’aperto e la mensa della carità) , al Centro Comunale di Raccolta, all’ illuminazione pubblica a Led, ai nuovi loculi cimiteriali per finire agli interventi rivolti per sviluppo economico e sociale; il recupero delle acque reflue in agricoltura, la bonifica della ex discarica Cacace, la prossima realizzazione dell’approdo per i pescatori, gli ampliamenti della rete idrica e fognaria (dopo 70 anni l’acqua potabile al Cimitero), l’inclusione di Zapponeta nella rete della Ciclovia Adriatica per finire l’elettrificazione della riviera sud ultimata e la dismissione del deposito del gas metano con il relativo allaccio alla rete nazionale in corso di autorizzazione.