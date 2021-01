Foggia, incidente in via Fares: due feriti (FOTO)

Foggia, 29/01/2021 – È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina in via dell’Arcangelo Michele all’incrocio con via Fares a Foggia. Ad entrare in collisione, pare per una mancata precedenza, una Audi A3 ed una Lancia Delta. Entrambi gli autisti sono rimasti feriti. Per estrarre dal veicolo il conducente della Lancia è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Adesso la Polizia Locale, intervenuta sul posto, è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Non si conoscono le condizioni dei due malcapitati.