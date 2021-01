“Maquillage Ataf”: a Foggia 17 nuovissimi bus all’avanguardia

Foggia, 29 gennaio 2021. “Si compie oggi un altro passo in avanti a sostegno del trasporto pubblico della città di Foggia – commenta soddisfatta la tecnostruttura ATAF – dopo la buona notizia dell’arrivo di tutti i 29 autobus acquistati dalla Trentino Trasporti, con il sostegno dell’amministrazione comunale, arriva anche l’annuncio dei 17 nuovi mezzi all’avanguardia. Un rimodernamento della flotta dei mezzi che non si vedeva da anni e che, nonostante le difficoltà del periodo, porterà aria nuova nella nostra città”.

La tecnostruttura dell’azienda ATAF, a cui si deve un instancabile e costante impegno, ci tiene a porgere un ringraziamento a questo CdA per il lavoro svolto. Un risultato di squadra che porta, infatti, a un traguardo tanto atteso dalla cittadinanza.

Poco fa, infatti, la Regione Puglia ha comunicato l’arrivo a Foggia nei prossimi mesi di 17 nuovi mezzi, anzi nuovissimi, tecnologicamente all’avanguardia, corredati di idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta, conta-passeggeri, dispositivi per la localizzazione e predisposizione per la validazione elettronica.

L’obiettivo è quello di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso processi di ammodernamento e miglioramento del sistema trasportistico pubblico locale di persone, anche con riferimento al miglioramento dell’accessibilità di persone a mobilità ridotta e di percorsi di transizione indirizzati verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

118 mezzi in totale destinati a quindici Comuni pugliesi, tra cui Foggia, che beneficeranno di questo nuovo investimento in termini di parchi autobus, grazie al bando realizzato nell’ambito dell’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per un importo complessivo di € 39.126.044,74.