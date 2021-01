Omicidio Tiziana Gentile, Tarantino non risponde e tenta suicidio in carcere

(STATOQUOTIDIANO, ore 13). Foggia, 29 gennaio 2021. Abbiamo avuto anticipazione che il presunto omicida, in occasione dell’udienza di convalida del fermo domani mattina, accetterà di sottoporsi all’interrogatorio del GIP e per la prima volta fornirà la sua versione dei fatti.

C’è molta curiosità di sapere cosa potrà dire Tarantino, anche alla luce dei tanti indizi gravi che lo inchiodano alle sue responsabilità.

Confesserà? Continuerà a dichiararsi innocente? E in questo caso, con quale versione dei fatti?

Abbiamo nuovamente sentito il difensore l’Avv. Michele Sodrio, il quale non ha voluto anticipare in dettaglio cosa dirà il suo cliente, ma ha comunque confermato che si sottoporrà all’interrogatorio. Secondo il legale, si è di fronte ad una persona “gravemente disturbata” dal punto di vista mentale, ma al momento non ci sono elementi o accertamenti medici che depongono in tal senso.

Sodrio ha comunque anticipato che non si opporrà alla richiesta di custodia in carcere, anche se ha chiesto per il suo cliente un regime di massima sorveglianza in carcere, per evitare che il detenuto si tolga la vita.