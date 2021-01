POP: Carnevale di Manfredonia sarà creativo, iniziative per gruppi scuole e cuochi provetti

Manfredonia, 29 gennaio 2021. Lo davano per moribondo, come la sua machera simbolo nel giorno di “Martedì Grasso”, ma il Carnevale di Manfredonia è più vivo che mai anche grazie ai suoi “speciali anticorpi” in moto perpetuo, ovvero diverse centinaia di creativi addetti ai lavori in azione per tutelare e rilanciare il suo inestimabile valore culturale e POPolare.

L’edizione smart 2021 della nota kermesse sipontina, lanciata lo scorso 17 gennaio dall’Associazione POP – Officine Popolari, ha raccolto sin da subito grande interesse e “contagioso” entusiasmo in città, tali da mettere in moto una vera e propria macchina organizzativa per l’allestimento di un programma di attività che ricalca, in formato digitale, gli storici appuntamenti. Nuova formula, ma conservando (ed esaltando) la creatività delle maestranze locali e della comunità tutta. A supporto della smart edition- a testimonianza della sua valenza culturale, il suo pubblico interesse e la sua appartenenza all’intera “comunità regionale” – sono formalmente giunti i patrocini della Regione Puglia (a firma del Presidente Michele Emiliano) e del Comune di Manfredonia (a firma della Commissione Straordinaria).

Il programma che POP – Officine Popolari sta sviluppando con il coinvolgimento di tutti gli “attori protagonisti” del Carnevale, prende forma giorno dopo giorno. “The show must go on” (contest per i gruppi mascherati), “Gran Parata Digitale delle Meraviglie” e “2.0 Minuti con il tuo Carnevale” (i contest per gli istituti scolastici Comprensivi) e “Ze Pizz” (contest enogastronomico) sono gli appuntamenti già lanciati, a cui, a stretto giro, ne seguiranno tanti altri.

“THE SHOW MUST GO ON”

Nonostante il periodo storico impedisca una sfilata dal vivo, lo spirito del Carnevale di Manfredonia è comunque vivo in Città. I Gruppi mascherati, che tradizionalmente animano le Parate della manifestazione, sono invitati a riunire “telematicamente” i loro associati al fine di stimolare la partecipazione all’edizione digitale del Carnevale di Manfredonia.

La partecipazione, naturalmente, è consentita nei limiti stabiliti dalla normativa in vigore relativa al Covid-19 e dagli ulteriori limiti di prudenza imposti dalla situazione sanitaria

Attraverso incontri in remoto, i gruppi sono invitati ad immaginare un tema carnascialesco, a realizzare i bozzetti degli abiti su carta e, se possibile, a realizzare un prototipo.

Non ci sono vincoli: il gruppo potrà realizzare un tema nuovo, oppure rivisitare un tema delle passate edizioni; è possibile creare il prototipo dell’abito, limitarsi ad un accessorio o definire solo tema e bozzetti.

Il Gruppo partecipante è invitato a testimoniare con video e/o foto le varie fasi del lavoro svolto, provando a raccontarlo (con riferimento al motivo del tema scelto e/o al metodo di lavoro utilizzato). Sempre rispettando i vincoli del D.P.C.M. in vigore, si potrà realizzare anche una coreografia di gruppo (ad es. registrando e montando singoli video individuali).

I prototipi realizzati, potranno essere espostiti nelle vetrine delle attività commerciali della città scelti dal Gruppo stesso o individuati dall’organizzazione.

“GRAN PARATA DIGITALE DELLE MERAVIGLIE” E “2.0 MINUTI CON IL TUO CARNEVALE”

Alla Smart edition 2021 non poteva mancare il fiore all’occhiello del Carnevale di Manfredonia: l’incredibile laboriosità degli Istituti scolastici, che costituiscono un unicum in tutto il mondo nel suo genere.

Quest’anno, coerentemente con quanto previsto dai programmi didattici delle scuole, i docenti degli Istituti scolastici Comprensivi chiederanno agli alunni di realizzare un disegno nel quale ogni bambino proverà a descrivere le emozioni che i Carnevali degli anni passati gli hanno trasmesso fino ad immaginare il Carnevale 2021, disegnando un costume, il tema di un gruppo mascherato o un carro allegorico che avrebbe voluto vedere in Sfilata.

Inoltre, prendendo spunto dal tradizionale evento artistico “20 minuti con il tuo Carnevale”, gli Istituti scolastici Comprensivi coinvolgeranno gli alunni nella realizzazione di video della durata massima di 3 minuti. Nel video l’alunno potrà recitare una poesia in vernacolo, realizzare un piccolo sketch in casa, ballare sulle note di una musica carnevalesca o creare o interpretare una musica o una canzone vecchia o nuova richiamante il Carnevale.

“ZE PIZZ”

La Pizza di Ze Peppe è il contest culinario che premia la creatività e la passione in cucina. I partecipanti sono invitati a realizzare una pizza “originale” usando, preferibilmente, le eccellenze gastronomiche della nostra terra.

Le tre pizze con più like, che accedono alla seconda fase infatti, dovranno essere preparate dai concorrenti ed inviate ad una giuria d’eccellenza che decreterà il vincitore.

La consegna verrà effettuata ed è gentilmente offerta dall’app Bringaloo.

Il premio per il vincitore sarà, oltre alla Targa “Ze Pizz” come Pizza ufficiale del Carnevale di Manfredonia, anche 10 Consegne gratis sull’App Bringaloo.

Sul sito ufficiale di POP – http://www.officinepopolari.it– è attivo uno speciale dedicato al Carnevale di Manfredonia_Smart edition dove, oltre a trovare tutte le news, le informazioni e le curiosità, è possibile scaricare i regolamenti dei vari contest avviati.

Per tutte le info e le modalità di partecipazione ai contest collegarsi al sito web https://www.officinepopolari.it/speciale-carnevale-2021/

