(REPUBBLICA.IT) La Puglia resta in zona arancione. Il governatore Michele Emiliano anticipa l’esito del monitoraggio sull’evoluzione della pandemia nelle regioni da parte della cabina di regia nazionale. Nessuna sorpresa, dunque. E del resto gli indicatori, come anticipato da Repubblica, non lasciano margini.

Soddisfatto Emiliano: “Sono contento che la Puglia rimanga arancione, che secondo me è il posizionamento più giusto”.

“Ho sempre sostenuto che dovrebbe essere il posizionamento permanente di tutta Italia. Mi auguro di non andare in zona gialla, perché è in arrivo la variante inglese che ha il 70 per cento di velocità del contagio e di pericolosità”, ha spiegato il presidente della Reginoe da Andria, in occasione di un incontro con gli studenti della scuola Carafa. (REPUBBLICA.IT)