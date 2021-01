Riccardi: “Grato a Emiliano, in un momento difficile posso riprendere la politica”

“Non me l’aspettavo, sono grato al presidente Emiliano perché in un momento difficile della mia vita posso riprendere a fare politica.” Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, commenta così la nomina a “delegato sulle questioni ambientali” che gli è stata appena comunicata dal presidente della Puglia. “Si tratta di un riconoscimento di un’attività politica che prosegue da oltre 30 anni”.

Organizzatore della lista “Con” alle regionali, in riferimento a quella competizione elettorale, precisa: “Accettammo allora una sfida non semplice, ci siamo posti il problema di come dare una mano, ma fra quest’impegno e la mia nomina non esiste alcuna correlazione, per vari motivi ho chiuso con gli incarichi elettivi”.

La questione delle questioni, quella su Energas, è rimandata al Consiglio dei ministri, per il resto le azioni da portare avanti in tema ambientale saranno concordate con Emiliano circa obiettivi e strategie, di cui la sua nomina è supporto. “Su Manfredonia continuerà la mia attività politica per “Con”. Si comincia lunedì, ufficio a Bari a fianco del presidente Emiliano.