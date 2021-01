Foggia. Ripresa scuole, Nicola Gatta: “Ecco quanti banchi e sedie a abbiamo fornito”

Foggia, 29 gennaio 2021. La Provincia di Foggia, negli ultimi mesi, è stata impegnata in prima fila per garantire la massima sicurezza ai quasi 35.000 studenti delle Scuole Superiori Secondarie. A tal fine ha provveduto ad effettuare gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, per consentire una didattica in presenza ed in sicurezza, con l’ausilio del “PON Scuola”.

Sono stati forniti 5.654 banchi monoposto e 3.922 sedie, oltre .ad implementare gli interventi di sanificazione in tutti gli Istituti.