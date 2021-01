Sanremo e il suo Festival: a che punto siamo?

Il Festival di Sanremo lo conosciamo tutti: impossibile che, fin da quando eravamo in fasce, non ci siamo mai piazzati davanti alla televisione tra febbraio e marzo per assistere almeno a una serata musicale offertaci direttamente dal teatro Ariston di Sanremo, cittadina ligure famosa per questo, per i suoi fiori e per le tante attrattive per i giocatori d’azzardo (professionisti o meno) offerte tra gli eleganti saloni del suo casino.

Una kermesse così popolare che viene trasmessa tutti gli anni anche in eurovisione, dando grande risonanza ai nomi più celebri della musica italiana in tutta Europa e facendo sbocciare così anche all’estero le nostre nuove proposte.

Però.

Quest’anno la crisi data dalla pandemia di Covid-19 potrebbe cambiare le cose, e non di poco: il pubblico, per la prima volta dall’istituzione di questa gara canora, potrebbe essere escluso dal salone del teatro Ariston. A che punto siamo con questa polemica? Scopritelo con noi nelle prossime righe.

AMADEUS CHIAMA IL PUBBLICO, LA RAI RISPONDE (O ALMENO CI PROVA)

Il presentatore che condurrà le serate a cavallo tra febbraio e marzo si è decisamente impuntato sulla presenza del pubblico: non ci starebbe, infatti, a condurre la sua edizione senza il supporto caloroso del pubblico presente in sala che, con i suoi applausi, ovviamente darebbe tutta un’altra cifra alla kermesse.

Certo, verissimo, ma in un periodo dove ci si rischia di infettare a causa del contatto stretto con un eventuale positivo asintomatico, che fare?

La Rai ha provato a lanciare una soluzione sul tavolo: coppie di figuranti, previo tampone negativo svolto poco prima della serata, potranno sedere a teatro, salvo lasciare adeguato spazio gli uni dagli altri.

Le coppie saranno di coniugi, o almeno di conviventi, per ridurre proprio al minimo qualsiasi possibilità di infezione.

Tutto bene quel che finisce bene, dunque? Ovviamente ancora no: è partita online, infatti, una petizione (su Change.org) che ha già raccolto molte migliaia di firme, proprio contro questa proposta. E come mai? Beh, pensandoci bene, la risposta non è così impossibile: pensiamo a quanti lavoratori dello spettacolo e del campo artisticon in generale, si sono visti azzerare qualsivoglia tipo di introito nell’anno passato. Attori di teatro, musicisti di musica classica, cantautori, poeti e scrittori a vario titolo hanno dovuto smettere di lavorare proprio a causa Covid e per evitare che tra il pubblico corresse più veloce l’epidemia. Se un’eccezione si può fare solo dove il giro d’affari è molto alto (questo il caso di Sanremo), perché non provare a trovare adeguate soluzioni anche per chi deve riuscire a vivere della sua arte? Non dimentichiamo poi che, dietro a questi eventi, girano moltissimi professionisti il cui lavoro sta nell’ombra, certo, ma di sicuro è fondamentale: avete mai pensato a tutti quelli che i palchi li allestiscono per lavoro? Che stanno facendo, anche loro, senza palchi?

Insomma, la situazione è destinata a rimanere rovente ancora per un po’, almeno fino a quando la gara inizierà e sarà la musica a parlare. Vedremo poi se parlerà anche a un pubblico in sala o se solo i telespettatori potranno avvantaggiarsi dello spettacolo.