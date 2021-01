“Sapevate che a Lucera ogni giorno muoiono animali per la folle velocità?”

Lucera, 29 gennaio 2021. “Un incredibile numero di gatti e cani vengono investiti, quotidianamente, sulle strade di Lucera, e in particolare quelle percorse ad alta velocità come la Lucera-Troia. Questa situazione è figlia di un comportamento al di fuori da ogni logica dei guidatori lucerini, che non hanno capito che i limiti di velocità vanno rispettati“.

E’ quanto scrive in una nota inviata a StatoQuotidiano il dr. Antonio Sisto, cittadino di Lucera e informatico di Telebari srl, tv di Bari.

“Ultimo il ribaltamento dell’auto in corso Moro a Lucera (vedasi https://lucerabynight.it/49769-incidente-in-via-aldo-moro,-auto-ribaltata ). Per fortuna non è scappato il morto umano!”.

“Dal sottoscritto questo problema fu riportato verbalmente, un paio d’anni fa, all’ex sindaco Tutolo chiedendo l’installazione di dossi. La risposta fu che non era possibile per questioni di leggi. Ma in altre zone della città i dossi ci sono eccome!!! Ad oggi l’ho riportato via pec alla nuova amministrazione in capo al sindaco Pitta”.

“Questo genere di strade vengono percorse quotidianamente sia da runners che da semplici cittadini che si recano in zona per fare la spesa (Eurospar), per far visita alla sala ricevimenti presente o presso le altre realtà economiche locali. Si rischia la vita ogni giorno e notte. Ma oggi non hanno ancora rischiato la vita gli umani, ma gli animali si! Esistono molti modi per rallentare le auto: dossi, dissuasori, autovelox e così via”.

“Lucera, la città dell’albero di Natale che ha dato casa agli animali non può stare a guardare INERME! Altrimenti saremmo tutti un po’ colpevoli”.