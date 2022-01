Foggia piange Camilla: grande commozione al rito sacro

Statoquotidiano.it, Foggia, 29 gennaio 2022 – Oggi è un giorno triste per la città di Foggia, infatti è stato dato l’ultimo saluto a Camilla Di Pumpo, la giovane avvocata deceduta in seguito ad un violento incidente presso Via Matteotti. Un momento atroce anche per il compagno: la giovane era legata all’Avv. Mario Aiezza, presidente di Aiga.

Come riportato anche dai colleghi e amici della pagina social dei Giovani Avvocati di Foggia, i funerali si sono tenuti presso la chiesa del Santissimo Salvatore in via Napoli n.6.

Grandissima commozione e amarezza in città per la perdita di una professionista così giovane, un evento che ha segnato fortemente non solo il compagno ed i familiari ma l’intera comunità.

A celebrare il sacro rito è stato l’Arcivescovo di Foggia, Vincenzo Pelvi. Chiesa stracolma con molti amici e parenti anche all’esterno, per manifestare affetto e vicinanza.

Ciao Camilla

Fotogallery Enzo Maizzi: