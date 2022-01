L’Oasi Laguna del Re Manfredonia festeggia le zone umide sipontine

Foto: Federico Secondo

A febbraio ricorre come ogni anno il “World Wetlands Day”, la giornata internazionale delle zone umide che si celebra in occasione dell’anniversario dell’adozione della Convenzione di Ramsar, una convenzione internazionale firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971, per garantire la tutela e la fruizione razionale di tutte le zone umide di importanza internazionale, soprattutto in relazione alla vita degli uccelli acquatici.