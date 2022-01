Manfredonia. Acconciatore di intere generazioni, ciao Girolamo Ognissanti

Manfredonia (Foggia), 29/01/2022 – Questa mattina, è volato in cielo Girolamo Ognissanti, tra i più noti barbieri di Manfredonia, acconciatore di teste di intere generazioni. Raccontarlo non è affatto semplice, vista la caratura del “personaggio”, in senso positivo si intende, almeno per me lo è sempre stato.

Si potrebbero scrivere volumi interi nei quali ciascuno delle centinaia di migliaia di avventori del proprio salone, potrebbe scrivere una sua chicca. Difficile trovare un barbiere –così si definiva- che, alle sei del mattino, mentre ancora la città era silente, era già operativo per quei clienti, come ad esempio mio padre, nottambuli per professione. Salone cult dei primi anni 80, durante la mia adolescenza, quando ricordo bene che alle 14,30 del sabato, c’era la fila all’esterno del suo storico salone, ubicato all’inizio di corso Manfredi.

Qualche aneddotto? Ne cito solo uno: se gli chiedevi di farti un taglio, magari portando con te la foto di Simon Le Bon, dei Duran Duran, sorrideva, iniziava il taglio e talvolta te ne faceva un altro perché, era un grande stilista, quindi, era lui a decidere come personalizzare il taglio ed abbellire la chioma. Altro particolare caratteristico, il chiacchiericcio all’interno del salone, lui la chiamava sempre “a putoie”. La regola era un paio di sforbiciate ed una pettinata, giusto per far cadere a terra i capelli tagliati e poi qualche minuto di dibattito sull’argomento del giorno, sul quale, Girolamo dava l’input ed i clienti, quelli seduti ai divanetti a sfogliare i giornaletti a fumetti, replicavano, insomma un anticipo della trasmissione “I fatti vostri”.

Beh, insomma, un taglio di capelli, diventava un cabaret, con primo attore mattatore Girolamo, come le sue splendide pose plastiche, con forbici e pettine in testa al cliente, gambe divaricate, sguardo verso lo specchio per replicare colpo su colpo ai suoi interlocutori. Ricordo una bellissima foto di Carnevale, con lui travestito da donna, unitamente, ad altri grandi amici tra cui, il compianto Tonino D’Andrea, perché tra le altre, Girolamo e Tonino erano follemente innamorati del Carnevale nonché promotori ed organizzatori di bellissimi veglioni, l’ultimo ricordo fu fatto all’hotel del Mandorli e fu un grande successo. È stato uno dei primi stravaganti e stravaganti barbieri a mesciarsi capelli ed baffi, perché era avanti con i tempi.

Si vantava, ovviamente fiero, di aver sfornato circa l’ottanta per cento dei nuovi barbieri di Manfredonia perché era un grande maestro di taglio e di vita. A detta di un altro suo competitor era tra i miglior barbieri nel fare la barba, quando non era affatto semplice maneggiare i rasoi a serramanico di una volta. Vedere la tua barberia vuota ormai, devo confessare mi provoca un senso di vuoto, un pezzo di storia che va in archivio, ma il tuo ricordo resterà sempre nel cuore delle migliai di persone che ti hanno conosciuto e voluto bene.

Antonio Castriotta