Marasco: “Il golfo di Manfredonia non è una pattumiera, Rotice denunci AQP”

Manfredonia (Foggia), 29/01/2022 – “Sversamento di reflui nel torrente Salsola Lucera. Sono intervenuti gli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, poco fuori dall’abitato per dei reflui inquinanti dopo aver controllato anche il depuratore di Lucera che non depura.

Dalle indagini è emerso che il tutto è dovuto al malfunzionamento del depuratore della zona. Di conseguenza è stato richiesto l’intervento di personale tecnico dipendente del gestore idrico per eseguire il controllo dell’impianto e attivare le procedure di bonifica del corpo idrico. Sono in corso le verifiche strumentali dei dati da parte di Arpat al fine di risalire alla causa del malfunzionamento e a eventuali responsabilità per le violazioni al Testo Unico Ambientale. Chiediamo al Nuovo Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, di presentare una denuncia querela contro l’AQP e tutti i depuratori che non funzionano e finiscono nel torrente Candelaro che sfocia a Siponto Lido del Golfo di Manfredonia”.

Lo riporta il Generale Giuseppe Marasco.