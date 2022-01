San Marco in Lamis piange la scomparsa del giovane Adriano Daddato

Allo stesso tempo tutti noi dobbiamo sentirci colpevoli: abbiamo il dovere di stare vicini ai nostri giovani, capire i loro problemi, aiutarli a superare le difficoltà, non farli sentire mai soli. A loro dico: abbiate coraggio e non lasciatevi sopraffare dalle difficoltà, parlate con gli amici, con i genitori, con i sacerdoti, con gli insegnanti. Fidatevi di noi: c’è sempre una soluzione ai problemi. Se avete amato Adriano dovete ricordarlo così: vivendo appieno la vostra vita, con le gioie e i dolori che comporta. Alla famiglia Daddato va la vicinanza di tutta la comunità sammarchese. A te Adriano un saluto: sono certo che anche in cielo canterai e sorriderai, è così che vogliamo ricordarti”.