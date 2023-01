Elezioni provinciali Foggia: Gatta affondato dai suoi, esulta Nobiletti

StatoQuotidiano, 29 gennaio 2023. È la scheda rossa quella in cui vince Giuseppe Nobiletti e che fa la differenza rispetto a tutte le altre fasce. Il sindaco di Vieste diventa il nuovo presidente della Provincia con 44.719 voti, Gatta ne prende 41.597, una cinquantina di voti per Primiano Di Mauro, il candidato “identitario”, come hanno ripetuto i suoi sostenitori in queste settimane di campagna elettorale e per cui, con ogni evidenza, non hanno votato nemmeno i suoi.

Nella fascia dei grandi Comuni, Cerignola, Manfredonia, Lucera, quella verde, vince l’ex presidente della Provincia, sui Monti Dauni non è andata per il sindaco di Candela come sperava. Nella scheda S. Marco, Torremaggiore, Monte Sant’Angelo, fortezze del centrosinistra, quella rossa, appunto, vince Nobiletti.

La differenza di 3500 voti ponderati la fanno, probabilmente, il gruppo di Gianni Rotice e del sindaco di Apricena, Antonio Potenza, che si sono chiaramente schierati con Primiano Di Mauro, salvo poi non vedere il riscontro dei voti per lui nelle urne. Vince il centrosinistra di Giuseppe Nobiletti, Gatta viene affondato da una parte del centrodestra quasi fosse un congresso di partito più che un’elezione provinciale di secondo livello.

Ecco i risultati nel dettaglio