Foggia superlativo. I rossoneri restituiscono il poker al Pescara

StatoQuotidiano.it, Foggia, 29 GENNAIO 2023 – Il Foggia inaugura il trittico di gare in una settimana, battendo il Pescara per 0-4 allo Stadio Adriatico, nella ventiquattresima giornata del campionato di serie C girone C , con un primo tempo sontuoso ed una oculata gestione di gara.

Abruzzesi a caccia della seconda vittoria consecutiva del 2023, rinfrancati dalla definizione del caso Lescano e per continuare a veleggiare nelle zone altissime della classifica. Foggia, che dal canto suo, dopo un incerto avvio del nuovo anno solare, ha ripreso a convincere nelle due importanti affermazioni in Coppa Italia, con la Juve NG, con il Potenza, in campionato. Mister Colombo propone in line up, il tridente Cuppone, Kolaj e Tupta. Gallo risponde con il classico 3-5-2 riconfermando la fiducia ad Iacoponi a supporto di Ogunseye, in un momento positivo di forma. Assente la tifoseria foggiana proveniente dalla Capitanata per disposizioni ufficiali.

Partita vivace sin dal calcio di inizio. Avvio veemente del Pescara che già al 2′, con un colpo di tacco di Tupta, coglie il palo alla destra di Nobile. Il Foggia si riorganizza subito e con un’azione ben congeniata al primo affondo va in vantaggio. È il 9′ con Iacoponi che lavora un buon pallone, sfera che termina a Costa sulla sinistra, il cui traversone trova Ogunseye, il piattone fredda Plizzari. Quarta rete consecutiva per il gigante rossonero. Nobile al 14′ è bravo in due tempi a frenare il colpo di testa di Tupta. Il Foggia punge in ripartenza e al 22′ va vicino al raddoppio, con Plizzari bravo a respingere ed anticipare il tap-in di Costa. I padroni di casa dopo una fase iniziale propositiva, trovano difficoltà a creare ambasce alla retroguardia foggiana. Schenetti da posizione invitante, prova un tiro a giro ma la conclusione è debole e centrale. La mediana dauna mostra maggiore quantità e qualità e la banda Gallo è padrone del gioco e del campo. Al 40′ Iacoponi offre a Schenetti un assist per un nuovo tiro a giro. Il fantasista rossonero, questa volta, è preciso ed infallibile e manda la palla a gonfiare la rete pescarese per il meritato raddoppio. I satanelli sfiorano, due minuti più tardi addirittura il tris. Cross dalla sinistra di Costa con Ingrosso che, per poco non compie il patatrac nella sua porta. Proprio al 45′ break a metà campo, Garattoni si invola e offre palla a Schenetti, la cui conclusione sporcata, da netta deviazione, batte ancora Plizzari. Duplice fischio e squadre all’intervallo con il parziale fissato sullo 0-3.

Colombo insoddisfatto dei suoi, manda nel rettangolo di gioco forze fresche con dentro Vergani e Aloi, passando al 4-3-2-1. È il Foggia, però, ad andare nuovamente vicino al gol. Flipper in area biancazzurra con tocco di Ogunseye ed un quasi autogol della retroguardia locale. Il palleggio del Pescara è lento e prevedibile e rende gioco facile a Petermann e compagni. Gli ospiti amministrano e gestiscono in modo perfetto. Mister Gallo concede minuti a Di Noia, Peralta e Beretta, anche in vista dei match futuri ravvicinati. Una punizione di Milani, dal limite al 77′, va alta sulla traversa senza patemi per la porta difesa da Nobile. I tifosi biancoazzurri, scoraggiati, abbandonano in anticipo i gradoni dell’Adriatico. Gli ospiti con personalità conducono gli ultimi minuti di match. Il poker è servito al 86′ sull’asse Peralta- Beretta. L’ex Cittadella, gira nell’angolo lontano, il pallone dello 0-4. I satanelli congelano la sfera fino al fischio finale e con una prestazione meravigliosa vendicano lo 0-4 patito all’andata. Foggia che sale a quota 35 punti in classifica, ad una sola lunghezza dalla quarta piazza e che dà appuntamento a mercoledì 1febbraio, quando allo Zaccheria arriverà il Taranto.

Tabellini:

Pescara:Plizzari, Milani, Kolaj, Palmiero(46′ Vergani), Brosco, Mora (57’Giabuaa), Kraja (46’Aloi), Cuppone(57′ Rafia), Ingrosso, Cancellotti, Tupta (81′ Delle Monache). All.Colombo

Foggia: Nobile, Leo, Di Pasquale, Rizzo, Garattoni, Frigerio(85’Brjakason), Petermann, Schenetti (64’Di Noia), Costa(85′ Rutjens), Iacoponi(64′ Peralta), Ogunseye (69’Beretta). All.Gallo

Reti:9′ Ogunseye, 40′ Schenetti, 45′ Schenetti , 86′ Beretta

Ammoniti: Iacoponi, Kraja

Arbitro: Sig. M.Perri (Roma1)

Assistenti: Sigg.A. Zezza (Ostia), C.Pelosi (Ercolano)

A CURA DI ANTONIO MONACO