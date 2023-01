StatoQutodiano, 29 gennaio 2023. “Individuare d’intesa con la Regione le misure necessarie per scongiurare altre aggressioni ai medici di famiglia, semplificare le procedure amministrative che vedono coinvolti i camici bianchi e potenziare immediatamente la medicina territorial”. Sono queste le proposte messe nero su bianco ieri, al termine dell’assemblea provinciale barese della Fimmg, il sindacato che riunisce e rappresenta i medici di famiglia. Prevista anche una mobilitazione che dovrebbe culminare in una manifestazione pubblica entro il 31 marzo e, in caso di mancati interventi da parte delle istituzioni, in uno sciopero.

Leggi anche: Onorati (Fimmg Foggia): “I medici di famiglia chiedono mezzi adeguati”

La mozione conclusiva è stata elaborata dopo l’assemblea del 28 gennaio. Si denuncia “il gravissimo stato di disagio di tutta la categoria per le condizioni di lavoro che, rese insostenibili, condizionano l’erogazione di cure adeguate alla domanda di salute dei cittadini”. La richiesta riguarda anche “l’investimento sui professionisti – ancora oggi limitato e insufficiente – e conseguentemente indispensabile il sostegno alla Medicina Generale per consentire al SSN di raggiungere elevati livelli di efficacia”.

Si condanna, inoltre, “ogni forma di violenza nei confronti dei Medici di Medicina Generale in ogni sua espressione ed invita la Regione Puglia ad avviare un immediato confronto al fine di mettere in atto ogni iniziativa utile a ridurre il rischio violenza partendo dalla riorganizzazione della continuità assistenziale”

“Deburocratizzare” è l’altro punto forte delle richieste Fimmg: “L’aumento e la irrazionale complessità asfissiante della burocrazia- scrive il sindacato- sottrae sempre più tempo alla assistenza e alla cura dei pazienti e rende ostaggio l’esercizio della professione di processi informatici tortuosi e inefficaci rispetto ai processi assistenziali (come accade ad esempio per i piani terapeutici da compilare sulla piattaforma regionale Edotto e soprattutto per la costante instabilità del SIST Puglia) e da una miriade di procedure amministrative richieste in modo assolutamente difforme e incomprensibile da ogni singola ASL e perfino da ogni singolo distretto”.

Esprime forte disagio e preoccupazione per le difficoltà, nonostante la grande disponibilità e il sacrificio dei medici, “di dare risposte di salute appropriate a fronte dell’invecchiamento progressivo della popolazione, delle conseguenze dell’emergenza pandemica aggravate dalla carenza di medici causata dalla non adeguata programmazione nazionale e regionale; per i ritardi dei rinnovi dei contratti nazionali e regionali che incide negativamente sull’attrattività della nostra professione, ulteriormente aggravata dall’aumento dei costi di gestione dell’attività legati anche alla crisi energetica; per le conseguenze delle lunghe liste di attesa in un SSN/SSR non adeguatamente organizzato che riversa sulla Medicina Generale, unico sistema di accesso libero alle cure, ulteriori carichi di lavoro, che spesso di competenza specialistica, senza nemmeno concedere ai medici il necessario supporto di personale amministrativo e infermieristico”.