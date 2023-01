No Energas! Al via “fotopetizione” di Rifondazione Comunista Manfredonia

Si torna a parlare di Energas. Il prossimo 2 febbraio il Consiglio dei Ministri avrà come Ordine del giorno l’approvazione del deposito di GPL Energas nell’area industriale di Manfredonia, località Santo Spiriticchio.

Con il referendum consultivo del 13 Novembre 2016 la popolazione manfredoniana si è già espressa a riguardo.

Per ribadire il nostro NO all’insediamento invitiamo la cittadinanza a partecipare ad una foto petizione.

Per partecipare è molto semplice

1) Realizza un cartello con la scritta #NO ENERGAS A MANFREDONIA

2) Scattati una foto con il cartello

3) Il 31 Gennaio pubblica la tua foto con l’hashtag #NoEnergas sui tuoi profili social e tagga il Laboratorio delle idee

4) Per motivi di privacy le persone ritratte devono essere maggiorenni.

Se sei minorenne inviaci solo la foto del tuo cartello senza rendere pubblica la tua identità

5)Le foto verranno repostate dal Laboratorio delle idee

Aderisci anche tu alla foto petizione!

LABORATORIO DELLE IDEE MANFREDONIA