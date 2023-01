Webbin Manfredonia vittoria d’autore!

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 29 GENNAIO 2023 – Come nei più famosi triller la Webbin regala ai propri sostenitori, sempre più numerosi, una gara non adatta ai deboli di cuore.

L’Eurobasket Foggia scende in riva al golfo con la chiara intenzione di cancellare le precedenti opache prestazioni. Forte del duo Vigilante sfodera forse la gara più importante della stagione. La Webbin dal canto suo deve far fronte all’assenza in regia di Vaira, ancora ai box per infortunio. Carbone parte in quintetto con Manfredi play maker, Ciociola A. e Vuovolo esterni, Grasso e Totaro A. sotto le plance.

Papa risponde con Campaniello, Vigilante L. Morelli, Favia e Vigilante C. È proprio il lungo ospite a giganteggiare ad inizio gara, ben 7 punti realizzati tutti d’un fiato e primo mini parziale inferto agli avversari. La Webbin non riesce ad esprimere un gioco di livello e Foggia crea il primo break. 15-22 alla prima sirena.

La seconda frazione non è tanto differente dalla prima Vigilante L. sembra un rebus per la difesa locale e le solide rotazioni degli ospiti non calano il livello d’intensità del match proposto. Si va all’intervallo con il punteggio di 24-36 con Figgia padrona del match.

Alla ripresa della contesa la Webbin sembra trasformata!

Parziale aperto da Manfredi di 12 a 0

e gara riportata in parità. L’Eurobasket però è squadra esperta e pian piano riporta la gara dal suo lato ristabilendo il risultato sui binari del più 12 , ma a fine periodo L’Angel ha un sussulto e chiude sul 45-50.

L’ultimo quarto sembra scivolare via come i precedenti, Foggia con la sua concretezza sempre in gestione della gara e L’Angel ad inseguire cercando di trovare la chiave per svoltare il match. Chiave che a 3’:40” arriva dopo il time out chiesto dalla panchina sipontina, 50-61 il risultato. Da quel momento esce una gara totalmente diversa da quella disputata finora. Tripla di Vuovolo seguita da altre due di Manfredi. Gara riacciuffata ad 1’ 11” dal termine, 59-61. A 40” dal termine fallo su Vigilante L. che dalla lunetta fa 1/2, 59-62. Si va dall’altra parte e Grasso a 27” dal termine va anch’esso in lunetta, 2/2, gara sul 63-62 e primo vantaggio dei locali. Ribaltamento di fronte e Morelli con un jamper realizza l’ennesimo vantaggio. 63-64. Time out sipontino a 22” dal termine. Ripresa del match con una rimessa eseguita dalla Webbin e canestro e fallo subito da Grasso, tiro libero aggiuntivo realizzato e punteggio sul 66-64 a 15” dal termine. Ultimi due possessi che arridono ai locali che con i due liberi messo a segno da Totaro A. chiudono la contesa sul 68-64.

Merito agli ospiti per la gara giocata, squadra che si è dimostrata attrezzata per il salto di categoria. Merito ai nostri ragazzi per averci creduto sempre creduto!

TABELLINI:

WEBBIN MANFREDONIA

Ciociola F. 1, Manfredi 21, Vuovolo 11, Ciociola A. 2, Cavicchia, Grasso 15, Totaro N. 4, Totaro A. 7, Ciociola M., Carmone 7.

All. Carbone

EUROBASKET FOGGIA

Paniello 1, Favia 4, Morelli 10, Vigilante C. 7, Vigilante L 27, Mavelli 3, Ferramosca 2, Bevere 6, Carrillo 4, D’Atri.

All. Papa

Parziali

15-22, 24-36, 45-50, 68-64.