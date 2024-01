Un altro grande evento di musica accompagnerà il giorno più pazzo del Carnevale di Manfredonia.

Sabato 17 Febbraio, a partire dalle ore 18.00, in Largo Diomede si terrà la Dj Celebration!

Un evento unico nel suo genere: tantissimi disc jockey old school e la new generation, i migliori di Manfredonia e della provincia di Foggia, famosi anche a livello nazionale, saranno insieme per fare di una notte di carnevale una vera e propria Special Night.

Un evento che completa l’offerta relativa alla Notte Colorata, andando incontro ai gusti dei giovani e dei meno giovani, con il divertimento assicurato per tutte le fasce d’età.

È forse la prima volta che durante il Carnevale saranno impegnate due piazze diverse contemporaneamente, ma ricordiamo anche che in altri punti del centro storico della città, come la Piazzetta del Mercato, la Villa, Corso Manfredi, numerose attività commerciali e di ristorazione si stanno attivando per altri mini eventi della notte più pazza di Puglia.