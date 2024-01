Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Chi sarà la più bella del reame?

L’Associazione la Fenice è lieta di INVITARVI a uno degli eventi più attesi della kermesse carnevalesca dedicato alla bellezza, alla spontaneità e al talento.

Il beauty contest, che caratterizza da sempre il calendario delle manifestazioni del Carnevale, si articolerà principalmente in due diversi momenti: la “SELEZIONE” di 10 aspiranti reginette, che si terrà il giorno

02 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso il Luc, a cui potranno partecipare tutte le ragazze che si iscriveranno entro il 30 gennaio e la “FINALE” che vedrà l’incoronazione della Reginetta del Carnevale scelta dalla giuria di esperti e della Reginetta Social ovvero della miss che avrà ottenuto più voti sulla pagina social della Fenice.

Dopo il successo della scorsa edizione, infatti, anche quest’anno a contribuire alla vittoria della più bella del Carnevale sarà anche la preferenza del pubblico, espressa attraverso i social.

“Quando il Carnevale chiama La Fenice è sempre pronta a dare il suo contributo – dichiara Domenico Di Candia, presidente dell’associazione “La Fenice” – Credo fermamente che il nostro territorio sia potenzialmente un vero e proprio attrattore turistico e manifestazioni dal sapore popolare e folcloristico, come per l’appunto quella del Carnevale, siano una preziosa opportunità di crescita e di sviluppo sociale ed economico. Dunque puntiamo sulla bellezza e sul talento per valorizzare e promuovere la cultura e le radici della nostra amata terra”.

Nella serata della selezione, le miss verranno votate da una giuria di esperti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.

Per l’occasione la passerella di bellezza sarà anche veicolo di un’importante promozione sociale su quella che oggi è una vera e propria emergenza sanitaria che riguarda soprattutto gli adolescenti, ovvero i disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata ecc…), attraverso l’intervento della dott.ssa Paola Guerra, biologa nutrizionista .

Le 10 finaliste, che si contenderanno il titolo, sfileranno durante le varie parate carnevalesche e con la loro allegria coloreranno di raffinatezza e bellezza tutto il percorso delle sfilate.

Il concorso che eleggerà la reginetta del Carnevale, vera e propria ambasciatrice di fascino ed eleganza di tutta la provincia di Foggia e oltre, è da sempre un trampolino di lancio per le partecipanti verso il mondo della moda e della TV locale e nazionale. Entrambe le miss elette (Reginetta del Carnevale e Reginetta Social) riceveranno uno splendido gioiello offerto da Cosentino Gioielli.

VIETATO MANCARE!

(nota stampa)