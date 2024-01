MILANO – Le news su Chiara Ferragni arrivano copiose in queste ultime settimane, in cui la vita dell’imprenditrice digitale è stata completamente stravolta.

Se a inizio dicembre qualcuno ci avesse detto che in poco più di un mese la carriera della moglie di Fedez sarebbe stata messa in crisi, facendo perdere a Ferragni su Instagram migliaia di follower così come tutte le sue sponsorizzazioni con i brand più celebri, nessuno avrebbe mai creduto a questa voce.

Oggi invece assistiamo all’improvviso stop della maggior parte delle collaborazioni che hanno visto protagonista Chiara in questi ultimi anni, la quale dopo essere stata “abbandonata” da Safilo e Coca Cola (per non parlare dei suoi attuali rapporti con Oreo, Balocco, Dolci Preziosi e Trudi), ha visto ritirare anche le sue pubblicità per Pantene e Perfetti.

Se nel primo caso l’azienda di prodotti per capelli non si è ancora esposta con un comunicato ufficiale dopo aver fatto rimuovere dai negozi tutti i cartelloni con il volto dell’imprenditrice, ecco che per quanto riguarda Perfetti (che ha realizzato della gomme da masticare brandizzate Ferragni) sembra che la decisione di ritirare dal mercato le Daygum Insta White fosse stata presa molto tempo fa, prima che il pandoro-gate prendesse il sopravvento.

«Trattandosi di una Limited Edition era già previsto il ritiro graduale dell’invenduto dal mercato dal mese di novembre delle scorso anno, anche se questa comunicazione è effettivamente recente ma in altri punti si è già provveduto in passato.

C’è bisogno di liberare spazio, come sempre accade», hanno spiegato a Fanpage alcuni addetti ai lavori, certi che lo scandalo Balocco non sia collegato alla fine di questa partnership (nonostante la tempistica appaia piuttosto sospetta).