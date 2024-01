Il consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, esprime in una nota la sua vicinanza agli agricoltori che, ancora una volta, sono costretti a manifestare le loro difficoltà per mantenere in vita le loro aziende agricole.

“E’ l’ennesimo grido d’allarme quello a cui abbiamo assistito oggi a Foggia da parte degli agricoltori che le istituzioni, ad ogni livello, devono ascoltare e non solo in Puglia, dando immediate risposte.

Solo chi vive quotidianamente il mondo agricolo, solo chi si alza la mattina alle cinque per garantire l’arrivo dei prodotti agricoli di qualità sulle nostre tavole, solo chi deve fare i conti con l’aumento sproporzionato dei prezzi di carburante può comprendere che l’agricoltura rischia il collasso totale. Mi auguro che le istituzioni non voltino le spalle agli agricoltori”.