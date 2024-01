FOGGIA – È attiva da alcuni giorni una nuova relazione ferroviaria intermodale del trasportatore internazionale LKW WALTER, gestita da CFI Intermodal, tra i terminal di Foggia Incoronata e Padova Interporto.

Interamente dedicato ai semirimorchi, il nuovo treno blocco – che ne trasporta 32 per direzione – è effettuato in questa prima fase tre volte a settimana.

La nuova relazione consolida il ruolo di hub del trasporto intermodale di semirimorchi svolto da Interporto Padova: parte dei trailer che giungono ad Interporto Padova, infatti, sono poi rilanciati, sempre con convogli intermodali, verso altri terminal di destinazione finale, prevalentemente nel centro e nord Europa.

A rafforzare quest’opportunità, anche il recente nuovo treno blocco tra Padova Interporto ed Hannover, sempre per conto del trasportatore LKW WALTER, e prodotto da Rail Cargo Group con una capacità di 32 semirimorchi a convoglio, che circola 4 volte alla settimana.

Franco Pasqualetti, presidente di Interporto Padova sottolinea: “Proprio questo nuovo collegamento, con i rilanci dei semirimorchi per varie destinazioni europee, evidenzia l’attività di hub di Interporto Padova, attorno al quale si sviluppano relazioni interconnesse tra loro secondo le esigenze delle imprese del settore.

Erik Springer, direttore operativo di LKW WALTER sottolinea: “Anche in questa difficile situazione di mercato, con questa relazione tra Foggia e Padova, puntiamo ad ampliare in nostro network di treni blocco connettendo il Mezzogiorno via treno con tutto il nord Europa.